కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పై కేటీఆర్ క్లారిటీ - పీకేను మించిన వ్యూహకర్త కేసీఆర్ : షర్మిల పార్టీ వెనుక...!!

ప్రశాంత్ కిషోర్ - సీఎం కేసీఆర్ భేటీలు ... అదే సమయంలో కాంగ్రెస్ తో పొత్తు అంశం పైన మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టత ఇచ్చారు. బీజేపీ..ప్రధాని పైన తీవ్రంగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్ బలహీనతే బీజేపీ బలమని కేటీఆర్ తేల్చి చెప్పారు. ఒక టీవీ ఛానల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పలు అంశాల పైన క్లారిటీ ఇచ్చారు. రాజకీయ వ్యూహకర్తలకు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్లాలో సూచిస్తారు..కానీ, సీఎంలను మార్చేయ లేరని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ ఒక రాజకీయ వ్యూహకర్తగా మాత్రమే టీఆర్ఎస్ తీసుకుందని..ఆయన ఆకాశాన్ని కిందకు దించలేదరని చెప్పుకొచ్చారు. మారుతున్న కాలంతో పాటుగా రాజకీయంగా కొన్ని అంశాల్లోనూ మార్పులు వచ్చాయని విశ్లేషించారు. కొత్త ఓటర్లు పెరుగుతున్న సమయంలో...కొత్త వ్యహాలు అవసరమని చెప్పారు. వ్యూహకర్తల ద్వారా కొంత మేర కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పుకొచ్చారు.

Minister KTR gives clarity over TRS alliance with congress and says that KCR is far better strategist than Prashant kishor