కేంద్రాన్ని నిలదీయండి - కలిసొచ్చే పార్టీలతో ముందుకు : పార్లమెంట్ వేదికగా- ఎంపీలతో సీఎం కేసీఆర్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

ఇక కేంద్రం పైన పోరాటం తీవ్రతరం చేయాలని పార్టీ ఎంపీలకు సీఎం కేసీఆర్ దిశా నిర్దేశం చేసారు. ఈ నెల 18వ తేదీ నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలి రోజున రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనుంది. రెండో రోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యే సమావేశాల్లో టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు విపక్ష పార్టీలతో కలిసి ముందుకు వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కేంద్రం అమలు చేయలేదని..వీటి పైన నిలదీయాలని నిర్దేశించారు. తెలంగాణ రాష్ట అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని పార్లమెంట్ వేదికగా ప్రస్తావించాలని స్పష్టం చేసారు.

English summary

CM KCR directed the Party MP's the strategy to follow against the Union government in Parliament against the injustice meted out to Telangana in all sectors.