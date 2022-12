ఉలిక్కిపడ్డ గులాబీబాస్ కేసీఆర్; ఆ సీన్ రిపీట్ అవుతుందా?

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీలో అంతర్గత కలహాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. తాజాగా మంత్రి మల్లారెడ్డి ఏకపక్ష వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ మేడ్చల్ జిల్లా కు చెందిన ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు మైనంపల్లి హనుమంతరావు ఇంట్లో సమావేశం నిర్వహించడం బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమైంది. ఇక ఈ సీన్ అనేక జిల్లాలలో రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది.

KCR, who was alerted by the rebellion against Minister Mallareddy, will that scene be repeated across the state? Focused on that and started a correction.