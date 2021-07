Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొట్టమొదటి అన్యాయం నీళ్ల విషయంలోనే జరిగిందని రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆరే ఆ అన్యాయానికి కారకులని ఆరోపించారు. గతంలో ఏపీ ప్రభుత్వంతో చేసుకున్న ఒప్పందాల్లో తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగేలా ముఖ్యమంత్రి వ్యవహరించారని ఆరోపించారు. 68 శాతం కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతం ఉన్న తెలంగాణకు కేవలం 299 టీఎంసీలు మాత్రమే తీసుకుని రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేశారని అన్నారు.

కేసీఆర్ చేసిన అన్యాయానికి దక్షిణ తెలంగాణ ఎడారిగా మారే దుస్థితి నెలకొందన్నారు. అప్పటి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో జరిగిన ఒప్పందంలో కేసీఆర్ సంతకాలు పెట్టిన మాట వాస్తవమా కాదా అని ప్రశ్నించారు.

English summary

State BJP president Bandi Sanjay said the first injustice to the state of Telangana was in the matter of water. Chief Minister KCRA blamed the factors for the injustice. He alleged that the Chief Minister had acted unfairly to Telangana in the agreements made with the AP government in the past.