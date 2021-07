ఈటలకు మరో భారీ షాకిచ్చిన కేసీఆర్ -మెడకు నుమాయిష్ ఉచ్చు -నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీలో ఏసీబీ సోదాలు

Telangana

oi-Madhu Kota

''కేసీఆర్ ఎవరిమీదైనా పగ పడితే, వాళ్లను పూర్తిగా ఖతం పట్టించేదాకా నిద్రపోడు. నా విషయంలోనూ అదే జరుగుతోంది..'' అంటూ ఈటల రాజేందర్ వ్యక్తం చేసిన ఆందోళన అక్షరాల నిజమవుతోంది. భూకబ్జా ఆరోపణలపై మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ అయి, టీఆర్ఎస్ ను వీడి, కేంద్రంలోని అధికార పార్టీ బీజేపీలో చేరిన తర్వాత కూడా ఈటలపై కేసీఆర్ వేట కొనసాగుతున్నది. తాజాగా..

రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ అని నేను కాంగ్రెస్‌లో చేరట్లేదు -సీపీకి ఫర్యాదు -చివరి దాకా కేసీఆర్‌తోనే: దానం నాగేందర్

English summary

kcr led telangana government once again targets expelled minister now bjp leader etela rajender. acb officials on friday searches hyderabad exhibition society office, for which etela rajender was chairman for last six years. acb officials seeks all financial transactions records for the past six years to find out alleged corruption by etela rajender.