అందరూ 'కాంగ్రెస్' అంటున్నారు? ఏం చేద్దాం భాయ్?

మొత్తానికి చాలారోజుల నుంచి అదిగో జాతీయ పార్టీ.. ఇదిగో జాతీయపార్టీ అంటూ ఊరిస్తూ వస్తోన్న కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు స్పష్టతనిచ్చారు. విజయ దశమిరోజు మధ్యాహ్నం ఆయన పార్టీ పేరు ప్రకటించబోతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నేతలతో జరిగిన విస్త్రతస్థాయి సమావేశంలో పలు అంశాలను తెలియజేశారు. జాతీయ పార్టీ కాబట్టి జాతీయస్థాయిలో జాతీయ పార్టీలతో పోటీపడాల్సి ఉంటుంది. కానీ వేరే ఏ జాతీయ పార్టీలతోను తమకు పోటీ లేదని, తమ పార్టీ ఒక్క భారతీయ జనతాపార్టీతోనే పోటీపడబోతుందని తేల్చేశారు.

Kalvakuntla Chandrasekhar Rao, who has been saying that this is the national party, this is the national party for many days, clarified.