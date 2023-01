గులాబీమయమైన ఖమ్మం; 5లక్షల మందితో బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభ; దారులన్నీ ఖమ్మం వైపే!!

Telangana

ఖమ్మంలో నేడు బిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఖమ్మం నగరం అంతా గులాబీమయంగా మారింది. ఖమ్మం వేదికగా జాతీయ రాజకీయాలలో భారత రాష్ట్ర సమితి బలమైన పునాదులను వెయ్యాలని భావిస్తుంది. ఈ మేరకు సీఎం కేసీఆర్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ఖమ్మం సభకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల నుంచి పార్టీ కార్యకర్తలు, కేసీఆర్ అభిమానులు సభా ప్రాంగణానికి తరలి వెళుతున్నారు.

Khammam is ready for the BRS Meeting. 5 lakh people are going to Khammam kcr meeting from different parts of the state, from AP and Chhattisgarh states