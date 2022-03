యాదాద్రీశునికి కేసీఆర్ దంపతుల తొలిపూజలు; స్వయంభు లక్ష్మీనరసింహుని దర్శించుకున్న తొలి భక్తుడు ఆయనే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు మాత్రమే కాకుండా, దేశవిదేశాలలో ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ పునర్నిర్మాణాన్ని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టి నవ వైకుంఠాన్ని నిర్మింపజేశారు. విశేషమైన నిర్మాణాలతో, అద్భుతమైన శిల్ప కళా ఖండాలతో ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా 1200 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు పెట్టి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి ఆలయాన్ని పునర్ నిర్మింపజేశారు కేసీఆర్. లక్ష్మీ నరసింహుడి పట్ల అత్యంత భక్తి భావం ప్రదర్శించిన కెసిఆర్ యాదాద్రి క్షేత్రాన్ని ఆధ్యాత్మిక నగరంగా తీర్చిదిద్దారు.

English summary

The KCR couple performed the first puja for Yadadri Lakshmi narasimha swamy. It is a privilege to be the first devotee CM KCR to worship Swayambhu Lakshminarasimha after six years.