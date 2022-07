పార్లమెంట్ సాక్షిగా కేంద్రంతో సమరమే.. నేడు టీఆర్ఎస్ ఎంపీలతో కేసీఆర్ కీలక భేటీ; వ్యూహమిదే!!

Telangana

జూలై 18వ తేదీ నుండి పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ నేడు టిఆర్ఎస్ ఎంపీలతో కీలక భేటీ నిర్వహించనున్నారు. ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు ప్రగతి భవన్ లో ఈ సమావేశం జరగనుంది. పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన లోక్‌సభ, రాజ్యసభ ఎంపీలతో సమావేశం నిర్వహించి పార్టీ వ్యూహంపై చర్చించనున్నారు. తెలంగాణకు అన్ని రంగాల్లో అన్యాయం చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పార్లమెంట్‌లో పోరాడాలని ఎంపీలకు సీఎం కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

The fight with the center will continue as Parliament witnesses. KCR will discuss the strategy and key points to trouble the center in the Parliament sessions in the important meeting of KCR with TRS MPs today.