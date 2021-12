అంబేద్కర్ ఆశయాలను అమలు చేస్తున్న కేసిఆర్.!రాజ్యాంగ నిర్మాతకు మంత్రి సత్యవతి ఘన నివాళులు.!

Telangana

హైదరాబాద్ : భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, ప్రపంచ మేథావి, నిమ్న వర్గాల ఆశాజ్యోతి అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ, స్త్రీ - శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ ఆ మహనీయునికి ఘన నివాళులు అర్పించారు. రాజ్యంగ నిర్మాత డాక్టర్ బి. ఆర్ అంబేద్కర్ ముందు చూపువల్లే నేడు మన దేశంలో రిజర్వేషన్లు అమలవుతున్నాయని, అందువల్లే సమాజంలో దళిత, గిరిజన, వెనుకబడిన వర్గాలకు అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ అన్నారు.

English summary

Minister of State for Tribal Welfare and Women and Child Welfare Mrs. Satyavati Rathore paid a heartfelt tribute to the late, the Constitution Maker of India, a world genius and a member of the lower castes Dr. B.R Ambedkar.