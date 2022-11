కేసీఆర్ 420; అటవీ అధికారిది ప్రభుత్వ హత్యే.. పోడు చిచ్చు పెట్టారన్న వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రలో భాగంగా ములుగు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ములుగు జిల్లాలో పాదయాత్ర చేసిన వైఎస్ షర్మిల తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, కెసిఆర్ సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో నిప్పులు చెరిగారు. ఫారెస్ట్ అధికారులు, గిరిజనుల మధ్య కేసీఆర్ చిచ్చు పెట్టారని, ఇరువర్గాలను రెచ్చగొట్టి కేసీఆర్ అమాయకుల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నారని వైయస్ షర్మిల విమర్శించారు.

English summary

YS Sharmila said that KCR is a 420 with. three debts and six commissions. She said that the TRS government was responsible for the problems of podu lands and the killing of Forest Officer Srinivas Rao. కేసీఆర్ 420..