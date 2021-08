తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నెంబర్ వన్ ద్రోహి కేసీఆర్.! ఢిల్లీలో తెలంగాణ సీఎంపై మండిపడ్డ బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : ఏపీ-తెలంగాణ జలవివాదాలపై తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేకర్ రావు ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని బీజేపి రాష్ట్ర అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. బుదవారం ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్ లో సంజయ్ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. క్రిష్ణా-గోదావరి బోర్డులు నిర్వహించే సమావేశానికి ఎందుకు హాజరు కావడం లేదని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హాజరు కాకపోవడం వల్ల తెలంగాణకు తీవ్ర నష్టం జరిగిందన్నారు. క్రిష్ణా-గోదావరి బోర్డుల సమావేశానికి హాజరై ఉంటే ఏపీ అక్రమ ప్రాజెక్టులను ఆపే అవకాశముండేదన్నారు బండి సంజయ్. తెలంగాణకు రావాల్సిన నీటిని పొందే హక్కు ఉండేది. అయినా ఆ సమావేశానికి ఎందుకు హాజరు కావడంలేదు. ఇది చంద్రవేఖర్ రావు ఒంటెద్దు పోకడకు నిదర్శనమని బండి సంజయ్ మండిపడ్డారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay directly questioned why Telangana CM Chandrashekar Rao was not soft on AP-Telangana water disputes. Bandi Sanjay questioned why he was not attending the meeting organized by the Krishna-Godavari boards.