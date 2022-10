టీఆర్ఎస్ తో లక్ష్యం చేరిన కేసీఆర్ - బీఆర్ఎస్ టార్గెట్ రీచ్ అవుతారా..!!

Telangana

నాడు తెలంగాణ సాధనే లక్ష్యంగా టీఆర్ఎస్ ఏర్పాటు. తెలుగు రాజకీయాల్లో ఒక సంచలనం. 21 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన టీఆర్ఎస్ ప్రాంతీయ పార్టీ నుంచి జాతీయ పార్టీగా రూపాంతరం చెందుతోంది. దసరా ముహూర్తాన ఇప్పుడు జాతీయ రాజకీయాలే లక్ష్యంగా బీఆర్ఎస్ రూపకల్పన చేసారు. టీఆర్ఎస్ పేరు మారినా..తెలంగాణ చరిత్ర ఉన్నంత కాలం టీఆర్ఎస్ నిలిచిపోతుంది. జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీ లక్ష్యంగా సీఎం కేసీఆర్ కొద్ది నెలలుగా ఈ జాతీయ పార్టీ ఏర్పాటు పైన కసరత్తు చేసారు. అన్నీ ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాక..విజయదశమి ముహూర్తాన పార్టీ ప్రకటన చేస్తున్నారు.

21 Year hisroty of TRS is now becoming BRS national Party. IN 2001 KCR Formed TRS with the ambition of Telangana as separate state, Now to fight againt BJP KCR moving with BRS.