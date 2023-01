పార్లమెంట్ సాక్షిగా కేసీఆర్ నయా పాలిటిక్స్.. ఒక్క దెబ్బకు రెండు పిట్టలు!!

పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలతో కేంద్రంలో అధికారి బిజెపిని ఇరకాటంలో పెట్టడానికి, ఇదే సమయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇమేజ్ పెంచుకోవడానికి, దేశంలోని పార్టీలను బిఆర్ఎస్ వైపు ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేయనున్నారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పేరుతో జాతీయ రాజకీయాలు మొదలుపెట్టిన నాటి నుండి ప్రధానంగా ఆయన ఫోకస్ జాతీయంగా పార్టీని ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలి అన్నదానిపైనే ఉంది. అందుకు దొరికే ప్రతి చిన్న అవకాశాన్ని కేసీఆర్ వినియోగించుకోవాలని చూస్తున్నారు. తాజాగా పార్లమెంటు సమావేశాలను కెసిఆర్ తన జాతీయ రాజకీయాలకు, బి ఆర్ ఎస్ పట్ల వివిధ పార్టీలలో సానుకూల దృక్పథం పెంచడానికి వ్యూహాత్మకంగా వినియోగించనున్నారు.

English summary

KCR opened the door to new politics in the budget meetings to be held as a witness of the Parliament. KCR has planned to fight with the parties that come together on national issues and thus identify the parties that support him.