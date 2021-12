రైతుల ఆత్మహత్యలకు కేసీఆరే బాద్యుడు.!ధరిణి పనికిమాలిన పోర్టల్.! మండిపడ్డి షర్మిళ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడ్డాక కూడా రైతుల ఆత్మహత్యలు ఏమాత్రం ఆగడం లేదని ఇది వందకు వంద శాతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు వైఫల్యమని తెలంగాణ వైయస్సార్ పార్టీ అధినేత్రి శ్రీమతి షర్మిళ ధ్వజమెత్తారు. వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయకపోవడం, ధరణి పోర్టల్ లో భూముల నమోదు సమస్యలు, అన్నీ కలిపి రైతుల ఆత్మహత్యలకు దారి తీసు్తున్నాయని, ఇవన్నీ ముమ్మాటికీ చంద్రశేఖర్ రావు హత్యలేనని వైయస్ షర్మిల ఆరోపించారు. ధరణి పోర్టల్ లో భూమి లేదని అధికారులు చెప్పడంతో చింతల స్వామి అనే రైతు మనస్తాపంతో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని మండిపడ్డారు. మంగళవారం సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ మండలం దండుపల్లి గ్రామంలో చింతల స్వామి కుటుంబాన్ని వైయస్ షర్మిళ పరామర్శించారు.

English summary

Even after the formation of Telangana as a separate state, the suicides of farmers did not stop at all.