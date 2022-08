కేసీఆర్ చరిత్ర మొత్తం అబద్దాలు,మాయ మాటలే.!మీటర్ల అంశంలో సీఎంది తప్పుడు ప్రచారమన్న బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

నల్గొండ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు అబద్దాలకు తాజా నిదర్శనం మోటర్లకు మీటర్లు బిగించాలని కేంద్రప్రభుత్వం ఒత్తిడి తెస్తోందని గ్లోబల్స్‌ ప్రచారం చేయడమని తెలంగాణ బీజేపి అద్యక్షుడు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసారు. మోటర్లకు మీటర్లు బిగించాలని కేంద్రప్రభుత్వం ఒత్తిడి తెస్తున్న మాట నిజమైతే వరంగల్‌లోని భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయం వద్ద ప్రమాణం చేయడానికి లేదా లై డిటెక్టర్‌ టెస్ట్‌ కు చంద్రశేఖర్ రావు సిద్ధమా? బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా తాను సిద్ధం అన్నారు బండి సంజయ్. చంద్రశేఖర్ రావు తియ్యగా చెప్పే అబద్ధాలు, మాయ మాటలు, అహంకారంతో ముడిపెట్టే వెటకారాన్ని ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రజానీకం జబర్దస్త్ కామెడీ షో లాగా చూస్తున్నారని తెలిపారు.

English summary

Bandi Sanjay said that Chandrasekhar Rao's false words and lies in the previous public meeting were enough. Bandi Sanjay said that the Telangana BJP is ready for an open debate and to answer all his jibes on behalf of the people of Telangana.