కేసీఆర్ జిత్తులమారి జిమ్మిక్కులు బంద్ పెట్టి ఆ పని చెయ్: వైఎస్ షర్మిల తీవ్రవ్యాఖ్యలు

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో నిప్పులు చెరిగారు. 142వ రోజు ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను కొనసాగించిన వైఎస్ షర్మిల పాలమూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వైఎస్ షర్మిల పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు విషయంలో సీఎం కేసీఆర్ తీరును తప్పు పట్టారు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా వంగూరు మండలం లో ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను కొనసాగించిన వైయస్ షర్మిల డిండిచింతపల్లి లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో తెలంగాణ సీఎం కెసిఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

YS Sharmila made it clear that the Palamuru Rangareddy project should be completed by putting an end to KCR's gimmicks and till then the struggle of YSR Telangana Party will continue..