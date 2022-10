కేసీఆర్ రోజూ ధరణి పోర్టల్ చూస్తారు... అందుకే: జోడోయాత్రలో రాహుల్ గాంధీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారత్ జోడో యాత్ర కొనసాగుతుంది. భారత్ జోడో యాత్రలో భాగంగా మూడవ రోజు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పాదయాత్ర చేస్తున్న రాహుల్ గాంధీ కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీపై, రాష్ట్రంలోని అధికార టీఆర్ఎస్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

KCR daily watches the Dharani portal for to grab lands, and Rahul Gandhi made interesting comments. Rahul Gandhi said that when congress comes to power, they will waive off farmers' loans.