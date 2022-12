బీఆర్ఎస్ లో కేసీఆర్ ప్రకాష్ రాజ్ కు కీలక స్థానం ఇస్తారా? ఆసక్తికర చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాజకీయంగా సత్తా చాటాలని చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ కు బిఆర్ఎస్ మంచి అవకాశం ఇస్తుందా? బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావంలో పాల్గొన్న ప్రకాష్ రాజ్ ఆ పార్టీలో కీలక భూమిక పోషించనున్నారా? దేశవ్యాప్తంగా సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమైన సీఎం కేసీఆర్ పార్టీ, ప్రకాష్ రాజ్ సేవలను వినియోగించుకోనుందా ? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

There is talk in the political circles that CM KCR will give a key position to Prakash Raj in BRS. In order to focus on Karnataka, there is a discussion that Prakash Raj will be appointed as in-charge there.