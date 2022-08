khairatabad ganesh2022: 50అడుగుల ఎత్తులో ఖైరతాబాద్ పంచముఖ గణనాథుడు; 68ఏళ్ళలో తొలిసారి.. ప్రత్యేకతలివే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నేడు వినాయక చవితి కావడంతో దేశ వ్యాప్తంగా వినాయక చవితి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వాడవాడలా వినాయకుని మండపాలను ఏర్పాటుచేసి, గణేశ విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నవరాత్రులు జరపడానికి ప్రజలు ఉత్సాహంగా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ గణేష్ చతుర్థి సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతున్నాయి.

English summary

The 50 feet high khairatabad Panchamukha Ganesha will be worshiped today. For the first time in 68 years, Khairatabad Ganapati was made of clay and khairatabad ganesha will give darshan with many more special features.