ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగిన కిన్నెర మొగిలయ్య.!మీడియా వాళ్ల ఫోన్లను ఖాతరు చేయని వైనం.!

హైదరాబాద్ : ఒక్క ఉపాయం జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అన్నట్టు కిన్నెర వాయిద్య కళాకారుడు దర్శనం మొగిలయ్య జీవితం కూడా సినిమాటిక్ గా ఊహించని మలుపులు తిరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చిన ఒక్క అవకాశం మొగిలయ్య జీవితాన్నే మార్చేసింది. 24గంటల్లో ఒక్కసారి కూడా మోగిందో లేదో తెలియని మొగిలయ్య ఫోన్ ప్రస్తుతానికి మాత్రం నిమిషానికి ఓ సారి మోగుతోంది. ప్రధానంగా మీడియా రంగానికి సంబంధించిన అనేక మంది మొగిలయ్య ఇంటర్వ్యూ కోసం ఆయనకు కాల్ చేస్తుండడం అత్యంత సాధారణ అంశం.

Mogilaiah got star status with the award of Rs 1 crore along with a house award in honor of Telangana CM Chandrasekhar Rao at his official residence. So far so good, but Mogilaiah is angry at the sudden phone calls coming to him.