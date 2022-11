ప్లాన్ ప్రకారమే ఈటల దంపతులపై టీఆర్ఎస్ దాడి! పల్లానే దాడి చేయించారంటూ ఫైర్

ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో పలివేల గ్రామంలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న ఈటెల రాజేందర్ పై పల్లా రాజేశ్వర్ తన గూండాలతో దాడికి దిగారు. TRS గూండాల రాళ్లు,కర్రలతో చేసిన దాడిలో బీజేపీ కార్యకర్తలు, మీడియా ప్రతినిధులకు గాయపడ్డారు. ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఉన్నా పోలీసులు భద్రత కల్పించడంలో విఫలమయ్యారు.

The frustration & desperation of TRS over losing the Munugode By-poll is evident from the attack on Sr leader, BJP4India National Executive Member & MLA Sh Eatala_Rajender Garu & his wife in Munugode



I strongly condemn the attack on Smt & Sh Rajender garu & our Karyakartas

