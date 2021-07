కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ట్విస్ట్-పార్టీ మారే ఆలోచన లేదంటూనే-అసంతృప్తి వెంటాడుతోందా?

Telangana

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టాక సీనియర్లంతా గుర్రుగా ఉన్నారన్న వాదన వినిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. రేవంత్ అందరినీ కలుపుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ... సీనియర్ల మదిలో లోలోపల అసంతృప్తి బుసలు కొడుతోందన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటకొచ్చిన కౌశిక్ రెడ్డి కూడా ఇవే విమర్శలు చేశారు. మున్ముందు చాలామంది సీనియర్లు పార్టీని వీడుతారని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ మార్పు అంశంపై మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి స్పందించారు.

కాంగ్రెస్‌కు బిగ్ షాక్: బీజేపీలోకి ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి... రేవంత్ ఎఫెక్ట్? సంచలన ప్రకటన...

MLA Komatireddy Rajagopal Reddy has made it clear that he has no plans to change the party at present. He said his political future will depends upon the decisions taken by the Congress party in the future and the will of the party workers. Although the Congress gave Telangana ... He said that the party could not come to power due to lack of leadership.