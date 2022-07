Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారం దుమారంగా మారింది. ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూనే బిజెపి రాగం అందుకున్నట్టు పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది. ఒకపక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారశైలిపై సీరియస్ అవుతున్నా రాజగోపాల్ రెడ్డి మాత్రం తనదైన శైలిలో పావులు కదుపుతున్నారు. ఆగస్టు మొదటి వారంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేస్తారు అన్న ప్రచారం మునుగోడు నియోజకవర్గంలో జోరందుకుంది. అందుకు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తాజా చర్యలు ఊతమిస్తున్నాయి.

English summary

As Komati Reddy Rajgopal Reddy held meetings with Munugodu constituency leaders, there will be a discussion about his party change again. It is being propagated that he is certain to join in BJP.