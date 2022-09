Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకపక్క మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో మునుగోడులో రసవత్తర రాజకీయం కొనసాగుతుంటే, మరో పక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణం రాజకీయంగా ప్రకంపనలు రేకెత్తిస్తోంది. ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణం వ్యవహారంలో తెలంగాణ సీఎం కెసిఆర్ కుమార్తె, నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఉందని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తిన నేపథ్యంలో బిజెపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలు టీఆర్ఎస్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకు పడ్డారు. ఇక తాజాగా హైదరాబాద్ లో ఈడీ దాడులు కొనసాగిన నేపథ్యంలోనూ తమదైన శైలిలో ఎవరికి వారు ప్రగతి భవన్ లో తనిఖీలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇక ఈ జాబితాలో టీ పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు.

English summary

Komatireddy Rajgopal Reddy tweeted that both Pragati Bhavan and Gandhi Bhavan are one, and made sensational comments that the Delhi liquor scandal opened the secret business relation of Telangana PCC chief Revanth Reddy and MLC Kavitha.