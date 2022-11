కేసీఆర్.. అర్ధరూపాయికి కూడా కొనని క్యారెక్టర్ లేని ఎమ్మెల్యేలు మాకెందుకు? కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారానికి నేటితో తెరపడనుంది. ఈ క్రమంలో మునుగోడులో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న బిజెపి అభ్యర్థి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తనదైన శైలిలో అధికార టీఆర్ఎస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను బీజేపీ కొనుగోలు చేసిందని టిఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారని, కొనుగోలు చేసిన వారే కొనుగోలు గురించి ఆరోపించడం దారుణమన్నారు. అసలు నలుగురిలో ముగ్గురు ఎమ్యెల్యేలు ఇతర పార్టీల నుంచి సీఎం కేసీఆర్ కొనుగోలు చేసిన ఎమ్మెల్యేలే అని కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు.

English summary

Why do we buy characterless MLAs who won't buy even for half a rupee? Komatireddy Rajagopal Reddy said that the purchase of those MLAs was KCR's drama