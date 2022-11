'అన్నయ్య' తిరిగొచ్చారు..!! అందరూ సిద్ధమేనా?

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

విదేశాలకు వెళ్లిన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తిరిగొచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేయబోనంటూ విదేశాలకు వెళ్లిపోయిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తిరిగొచ్చి నల్గొండలో పర్యటించారు. వాస్తవానికి ఆయన మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పూర్తయిన తర్వాత వస్తారనుకున్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులను కూడా ఆశ్చర్యపరిచేలా ఎన్నికకు ముందే తిరిగొచ్చారు.

English summary

Telangana Congress MP Komati Reddy Venkata Reddy who went abroad has returned.Komatireddy Venkatareddy, who had gone abroad to campaign in Munugodu by-elections on behalf of the Congress party, returned and visited Nalgonda.