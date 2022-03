పార్టీ మార్పుపై కొండా దంపతుల క్లారిటీ; వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ అక్కడనుండే అంటూ సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గత కొద్ది రోజులుగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కొండా దంపతులు పార్టీ మారుతున్నారు అన్న వార్త పెద్ద ఎత్తున ప్రచారమవుతోంది. కాంగ్రెస్ ను వీడి బిజెపిలో చేరబోతున్నారు అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంపై కుమార్తె సుస్మిత పటేల్ పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా కొండా దంపతులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాము కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగుతామని తేల్చి చెప్పారు. పార్టీ మారుతున్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారం అవాస్తవమని, దానిని ఎవరూ నమ్మవద్దు అంటూ కొండా దంపతులు పేర్కొన్నారు.

English summary

Konda Murali couple gave clarity on the party change. They said they work for Congress party. Surekha will contest from Warangal East in the coming elections.