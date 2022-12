కేసీఆర్ ఫ్యామిలీలో ఇంత జరుగుతుందా? కేటీఆర్, కవితలపై బాంబు పేల్చిన కొండా సురేఖ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలలో ఫైర్ బ్రాండ్ కొండా సురేఖ మళ్లీ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై నిత్యం సంచలన వ్యాఖ్యలకు శ్రీకారం చుట్టారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం, అబ్ కీ బార్ కిసాన్ సర్కార్ అంటూ నినాదంతో ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని ప్రయత్నించడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని పేర్కొన్న కొండా సురేఖ తనదైన శైలిలో కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేశారు. ఇక కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ లో జరుగుతున్న తంతు పై తనకు అనుమానంగా ఉందని మంత్రి కేటీఆర్, కవితల విషయంలో కొండా సురేఖ బాంబు పేల్చారు. అసలు ఇంతకీ కొండా సురేఖ ఏం చెప్పారంటే..

English summary

Konda Surekha made sensational comments on KTR and Kavitha. Will KCR make Kavitha CM? Konda Surekha expressed suspicion that KTR did not go to the opening of BRS party office in Delhi.