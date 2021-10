రాం గోపాల్ వర్మకు హారతిచ్చి స్వాగతం పలికిన కొండా సురేఖ .. 'కొండా' సినిమా షూటింగ్ వరంగల్ లో ప్రారంభం

Telangana

సంచలనాల దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ తాజాగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సినిమా 'కొండా'. తెలంగాణ రాజకీయాలలో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తుంది అని రాం గోపాల్ వర్మ చెప్పుకుంటున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ఈ రోజు మొదలైంది. తెలంగాణ రక్త చరిత్ర ను తెరకెక్కిస్తా అని చెప్పిన వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ సినిమా కొండా షూటింగును వరంగల్ వేదికగా ప్రారంభించారు. కొండ మురళి, కొండా సురేఖ జీవిత చరిత్రపై కొండా సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్న రాంగోపాల్ వర్మ ప్రస్తుతం వరంగల్ నగరంలో సందడి చేస్తున్నారు.

Controversial director Ram Gopal Varma has started shooting 'Konda' movie in Warangal. Film shooting started today in Vanchanagiri. RGV was given a warm welcome by Konda Surekha. Police refused permission for huge rally for the konda shooting.