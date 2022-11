Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నేడు ఉదయం తెల్లవారుజామున కన్నుమూసారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక హీరోగా, నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా, స్టూడియో నిర్వాహకుడిగా తనకంటూ ఒక సుస్థిర స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకున్న కృష్ణ మరణం అటు సినీరంగాన్నే కాక రాజకీయ రంగంలోని ప్రముఖులను తీవ్ర మనోవేదనకు గురి చేస్తోంది. ఇక ఇప్పటికే కృష్ణ మృతిపట్ల పలువురు సినీ రంగ ప్రముఖులు, రాజకీయ రంగ ప్రముఖులు తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Deeply saddened to know about the demise of legendary Telugu actor #SuperStarKrishna garu. Heartfelt condolences to his family & fans in this hour of grief. తెలుగు లెజెండరీ యాక్టర్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి హఠాన్మరణం పట్ల ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్తున్నాను. urstrulyMahesh pic.twitter.com/0iCJ0TS9P1

English summary

The Telangana CM ordered to perform Krishna's last rites with government honours. Authorities are making arrangements to this extent. Responding to the death of superstar Krishna, the governors of AP and Telangana expressed their condolences.