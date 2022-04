సాయిరెడ్డి ఛైర్మన్ గా - కేటీఆర్ మెంబర్ గా : రాజకీయాలకతీతంగా - ప్రోత్సాహం కోరిన మంత్రి..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ ఎంపీ విజయ సాయిరెడ్డి ఛైర్మన్ గా.. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ మెంబర్ గా పాల్గొన్న సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. ఏడున్నర సంవత్సరాలలోనే దేశంలో అత్యంత విజయవంతమైన రాష్ట్రంగా నిలిచిన తెలంగాణకు కేంద్రం ప్రోత్సాహం ఇవ్వడంలో చొరవ చూపడం లేదని మంత్రి కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. కామర్స్‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వం సత్వరమే జాతీయ విధానాన్ని తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేసారు. వైసీపీ ఎంపీ సాయిరెడ్డి ఛైర్మన్ గా పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ కామర్స్ సమావేశం జరిగింది. సభ్యులుగా మంత్రి కేటీఆర్ తో పాటుగా పలు పారిశ్రామిక రంగ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

Minister Sri @KTRTRS addressed the Parliamentary Standing Committee on Commerce led by its Chairman Sri @VSReddy_MP which is on a study tour to Hyderabad on the subject ‘Promotion and Regulation of e-Commerce in India’. pic.twitter.com/RuaaFN6Poc