కేటీఆర్.. తండ్రీకొడుకులు రాజీనామా లేఖలతో సిద్ధంగా ఉండండి: ఆ సవాల్ స్వీకరించిన బండి సంజయ్

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఒకరిని మించి ఒకరు ఇప్పుడే సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్లతో రాజకీయాన్ని వేడెక్కిస్తున్నారు. తెలంగాణా రాష్ట్రంలో మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఈసారి ఎలాగైనా టీఆర్ఎస్ ను గద్దె దించాలని బీజేపీ శతవిధాలా ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నాయి.

సర్పంచ్ లతో కలిసి బండి సంజయ్ సమరభేరి .. జూన్ తొలివారంలో మౌనదీక్ష; టార్గెట్ కేసీఆర్!!

English summary

Bandi Sanjay made a sensational statement that KTR and KCR should be ready with resignation letters and ready for discussion on funds given by the Center.