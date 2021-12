నల్గొండలో మళ్ళీ మేమేవస్తాం; ఐటీహబ్ ప్రారంభిస్తాం; ఐటీ హబ్ శంకుస్థాపన చేసిన కేటీఆర్ వరాల జల్లు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఏడాదిన్నరలో నల్గొండలో ఐటి హబ్ ను ప్రారంభించి స్థానికులకు ఉద్యోగాలు వచ్చేలా చూస్తామని, మళ్లీ మేమే వస్తాం నల్గొండ ఐటీ హబ్ ను ప్రారంభిస్తాం అంటూ తెలంగాణ ఐటి, పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఈరోజు నల్గొండ జిల్లాలో పర్యటించిన కేటీఆర్ నల్గొండ టౌన్ లో పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ లో నిర్మించిన ఎస్సీ, ఎస్టీ హాస్టల్స్ భవనాలను ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ఐటీ హబ్ కు శంకుస్థాపన చేశారు. కేటీఆర్ తో పాటు ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు జగదీష్ రెడ్డి, ప్రశాంత్ రెడ్డి లతోపాటు, ఎమ్మెల్యేలు భూపాల్ రెడ్డి, మల్లయ్య యాదవ్, సైదిరెడ్డి, భాస్కర్ రావు, భగత్, ఎమ్మెల్సీ తక్కెళ్లపల్లి రవీందర్ రావు, ఎంపీ లింగయ్య యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

English summary

Telangana IT Minister KTR laid the foundation stone for an IT hub in Nalgonda town. KTR remarked that all of CM KCR's commitments to improve Nalgonda in all aspects . KTR said IT Hub in Nalgonda will create jobs when it is established in 18 months.