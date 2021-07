కేటీఆర్ పుట్టినరోజు : లక్షల మందికి మార్గదర్శక శక్తిగా, చిరంజీవి,సోనుసూద్ తోపాటు ప్రముఖుల విషెస్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటూ, యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ గా సీఎం కేసీఆర్ తనయుడు, ఐటీ, పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ దూసుకుపోతున్న విషయం తెలిసిందే. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం యాక్టివ్ గా ఉంటూ తన సహాయం కోరుతున్న ప్రతి ఒక్కరికీ సహాయం చేస్తూ అందరి మన్ననలను పొందుతున్న కేటీఆర్ ఇటు రాజకీయాల్లోనే కాకుండా, సినీ తారలతోనూ సాహిత్యంగా మెలుగుతున్నారు. ఇక ఈ రోజు కేటీఆర్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ కు శుభాకాంక్షలు వెల్లువగా మారాయి.

English summary

Minister KTR birthday today. Chiranjeevi tweeted on ktr's birthday asked him to do the plantation on regular basis .Minister Harish Rao tweeted happy birthday and KTR replied, "Thanks Bawa." Sonu Sood tweeted that he wants KTR to be a guiding force for millions