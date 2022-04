ఎన్టీఆర్‌, కేసీఆర్‌ ఇద్దరు మాత్రమే మహనీయులు; మోడీ, కేంద్రంలోని బీజేపీకి కేటీఆర్ చురకలు

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న ప్లీనరీ కొనసాగుతుంది. ఈ సమావేశాలలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలపై కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇక ప్లీనరీ సమావేశాల్లో మంత్రి కేటీఆర్ జాతీయ రాజకీయాల పైన, తెలంగాణ సాధించిన ప్రగతిపైన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Speaking at the TRS party plenary, the minister KTR said that only NTR and KTR were great persons in telugu history. KTR made harsh remarks against the BJP government and PM Modi.