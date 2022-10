కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆరే సీఎం: మునుగోడులో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆసక్తికర ప్రచారం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నికల సందడి కొనసాగుతుంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలలో విజయం సాధించాలని ప్రధాన పార్టీలన్నీ ప్రచార పర్వంలో దూకుడు పెంచాయి. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గంలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తూ ప్రచార పర్వాన్ని సాగిస్తున్నారు. ఇక బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తో పాటు ముఖ్యనాయకులు ఎన్నికల ప్రచారం హోరెత్తిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రేవంత్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం సాగిస్తున్నారు.

English summary

Minister Srinivas Goud is making an interesting campaign in the munugode saying that KTR is the CM after KCR.