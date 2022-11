Mallareddy: ఆ విషయం కేసీఆర్ ముందే చెప్పారు.. అస్సలు విషయం బయటపెట్టిన మల్లారెడ్డి..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డికి చెందిన సంస్థలు, బంధువుల ఇళ్లల్లోనూ మూడో రోజు ఐటీశాఖ అధికారుల సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. బీజేపీ కుట్రలకు భయపడేది లేదన్నారు. కేంద్ర బలగాలతో మాపై పెద్దఎత్తున దాడులు చేశారని ఆరోపించారు.

English summary

Labor Minister Mallareddy said that BJP is not afraid of conspiracies. They accused us of massive attacks on us with central forces.