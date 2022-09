మావోయిస్టుల సమాచారమిస్తే లక్షల్లో నగదు బహుమతులు.. మావోలకు చెక్ పెట్టే పోలీసుల నయా ప్లాన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నక్సలైట్లకు పోలీసులకు మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతోంది. మావోయిస్టు పార్టీకి చెందిన నక్సలైట్లు చత్తీస్ గడ్ , మహారాష్ట్ర ,తెలంగాణ సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నారన్న సమాచారంతో సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతాలు ఉన్న అనేక జిల్లాలలో మావోయిస్టుల కోసం కూంబింగ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతాలలో మావోయిస్టుల కోసం పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు అటవీ ప్రాంతాలను జల్లెడ పడుతున్నారు. ఇక ఏకంగా ఎస్పీలే రంగంలోకి దిగి మావోయిస్టుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

English summary

The police have come up with a new plan to check Maoists, promising cash rewards of lakhs for information about the Maoists. Police released posters and announced the cash rewards ranging from 5 lakhs to 20 lakhs if they reveal maoists information.