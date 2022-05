ఎలక్ట్రానిక్‌ విప్లవానికి ఆధ్యుడు,గొప్ప దార్శనికుడు.!ప్రధానిగా రాజీవ్‌ గాంధీ దేశ సమగ్రతను కాపాడారన్న భట్టి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మాజీ జాతీయ అధ్యక్షులు, మాజీ ప్రధాని, భారతరత్న రాజీవ్‌ గాంధీ గొప్ప దార్శనికుడు, రాజనీతిజ్ఞుడని సీఏల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క కొనియాడారు. శనివారం పంజాగుట్ట సర్కిల్ లో రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ గాంధీభవన్ లో రాజీవ్ గాంధీ వర్ధంతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు వి హనుమంత రావు తో కలిసి రాజీవ్ గాంధీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు భట్టి విక్రమార్క.

CLP leader Bhatti Vikramarka hailed Rajiv Gandhi as a great philosopher and statesman. On Saturday, wreaths were laid at the Rajiv Gandhi statue in Panjagutta Circle. He later attended the Rajiv Gandhi Vardhanthi function at the Gandhi Bhavan in Hyderabad.