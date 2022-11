Lunar eclipse2022: నేడే చంద్రగ్రహణం.. సమయం,సూతకకాలం ఇదే; గర్భిణీలు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నేడు చంద్రగ్రహణం. 2022 చివరి చంద్ర గ్రహణం ఈరోజు నవంబర్ 8 వ తేదీన మంగళవారం నాడు అంటే నేడు సంభవించనుంది. చంద్ర గ్రహణం అనేక భారతీయ నగరాలు మరియు ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో కనిపిస్తుంది. సూర్యుడు, చంద్రుని మధ్య భూమి వచ్చినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. తద్వారా సూర్యకాంతి చంద్రునిపై పడకుండా భూమి అడ్డుకుంటుంది. ఇక ఆ సమయంలో ఈ చంద్ర గ్రహణం సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం అవుతుంది.

Lunar eclipse2022: రేపే చంద్రగ్రహణం.. ఈ 5రాశుల వారికి ప్రతికూల ప్రభావం; తస్మాత్ జాగ్రత్త!!

English summary

Today is lunar eclipse. A total lunar eclipse will occur in Hyderabad today at 5.40 pm. The lunar eclipse will begin at 5:32 pm and end at 6:18 pm. Today at 9:21 am Sutaka period will start. Pregnant women should be careful.