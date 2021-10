సీసీ ఫుటేజ్ కోరటం వెనుక- ప్రకాశ్ రాజ్ వ్యూహం ఇదేనా : భద్రంగా ఉంది- నిబంధనల ప్రకారం ఇస్తాం..!!

Telangana

"మా" ఎన్నికల సమయంలో మొదలైన వివాదం ఇప్పుడు కొత్త టర్న్ తీసుకుంది. పోలింగ్ నాడు జరిగిన ఘటనల పైన తమకు సీసీ ఫుటేజ్ కావాలంటూ ఎన్నికల అధికారి కృష్ణ మోహన్ కి లేఖ రాశారు. ఎన్నికల్లో హోరా హోరీగా తలపడిన తరువాత జరిగిన పోలింగ్ లో విష్ణు అధ్యక్షుడిగా గెలుపొందారు. ఆ వెంటనే నాగబాబు..తరువాత ప్రకాశ్ రాజ్ "మా" సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసారు. ప్రకాశ్ రాజ్ ప్యానెల్ లో నెగ్గిన అభ్యర్ధులు తో కలుపుకొని మొత్తం 11 మంది సభ్యులు సైతం మా సభ్వత్వానికి రాజీనామా చేశారు.

English summary

Days after MAA elections results, Prakash Raj had requested the Election officer to hand over the polling day video footages wherein the election officer had agreed to give the footages on condition.