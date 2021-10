పవన్ తో మోహన్ బాబు చెట్టాపట్టాల్ - పూనం కౌర్ ఓటు ఎవరికో చెప్పేసారు : మరో గంట పోలింగ్ పొడిగింపు...!!

Telangana

"మా" ఎన్నికల పోలింగ్ లో నటీ నటులు నవరసాలను పండిస్తున్నారు. ఓట్లు వేసే దగ్గర గొడవ పడటం..బయటకు వచ్చి తామంతా ఒక్కటేనని చెప్పటం ఉదయం నుంచి జరుగుతూనే ఉంది. ఇక, ప్రకాశ్ రాజ్ వర్సెస్ విష్ణు గా జరుగుతున్న "మా" వార్ ఒక దశలో మెగా వర్సెస్ మంచు అన్నట్లుగా మారింది. ప్రకాశ్ రాజ్ కు చిరంజీవి మద్దతు ఉందని స్వయంగా నాగబాబు వెల్లడించారు. విష్ణు గెలుపు కోసం మోహన్ బాబు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు.

MAA Elections are creating a heat. Putting the differences aside Pawan Kalyan and Mohan Babu had a fun moment at the venue, while Poonam kaur had revealed her vote.