తెలంగాణాకూ పాకిన మందిర్-మసీదు వివాదం: ఏ మసీదు తవ్వినా శివలింగాలున్నాయన్న బండిసంజయ్ ఓవైసీకి సవాల్!!

Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్లోని జ్ఞానవాపి మసీదులో శివలింగం బయటపడిన ఉదంతం తరువాత దేశ వ్యాప్తంగా అనేక మసీదులలో దేవాలయాలు ఉన్నాయని, హిందూ పురాతన ఆలయాల ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయని అనేక చోట్ల పెద్ద ఎత్తున వివాదాలు చెలరేగుతున్నాయి. ఎక్కడ మసీదులు తవ్వినా శివలింగాలు బయట పడతాయని దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున వివాదం చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా మందిరం మసీదు వివాదం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పాకినట్టుగా కనిపిస్తుంది.

English summary

The mandir-masjid row has reached now in Telangana, with the BJP state chief, Bandi Sanjay, alleging that several temples in the state were demolished and mosques were built over them.Bandi sanjay challenged Owaisi to dig mosques.