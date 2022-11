Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణాలో తీవ్రమైన అణచివేతను ఎదుర్కొంటున్న మావోయిస్ట్ పార్టీ తన ఉనికి చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో మావోయిస్టు పార్టీ కార్యకలాపాలకు అడ్డు తగులుతున్నారని, పోలీసులకు ఇన్ఫార్మర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారని మావోయిస్టు పార్టీ తాజాగా ఓ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టింది. ములుగు జిల్లాలోని వెంకటాపురం లో ఇన్ఫార్మర్ నెపంతో ఓ వ్యక్తిని మావోయిస్టు పార్టీ వాజేడు ఏరియా దళ సభ్యులు మట్టుబెట్టారు.

English summary

In Mulugu district, Maoists committed an attack. A person was killed in the name of an informer and a serious warning was given to the informers in a letter.