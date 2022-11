కాంగ్రెస్ పార్టీకి మర్రి శశిధర్ రెడ్డి గుడ్ బై.. మరోమారు పార్టీ వైఫల్యాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడిగా ఉన్న మర్రి శశిధర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఇక తన రాజీనామా లేఖను పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీకి, ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే కు పంపించారు. చాలా బాధతో పార్టీని వీడుతానని మర్రి శశిధర్ రెడ్డి తన రాజీనామా లేఖలో పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీతో బంధాన్ని తెంచుకుంటున్నట్టు ఆయన తన లేఖలో వివరించారు.

English summary

Marri Shashidhar Reddy said goodbye to the Congress party and send his resignation to sonia gandhi and mallikarun kharge. Marri sashidhar reddy made Again sensational commentson the failures of the party.