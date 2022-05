హైదరాబాద్ గ్రీన్ బావర్చి హోటల్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం; 14 మందిని రక్షించిన ఫైర్ సిబ్బంది!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ నగరంలోని గ్రీన్ బావర్చి హోటల్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. రాయదుర్గం వద్ద ఉన్న గ్రీన్ బావర్చి హోటల్ లో అకస్మాత్తుగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఐమాక్ చాంబర్ లోని రెండవ అంతస్తులో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకోవడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. దీనివల్ల భవనమంతా దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. అయితే ఈ అగ్ని ప్రమాద ఘటనలో గ్రీన్ బావర్చి హోటల్లో భవనం లోపల ఉన్న 14 మంది చిక్కుకుపోయారు. దట్టమైన పొగతో వారు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు. అయితే వారంతా హాహాకారాలు చేస్తూ టెర్రస్ పైకి పరుగులు తీశారు.

English summary

A huge fire broke out at the Green Bawarchi Hotel in Hyderabad. Trapped in it, the victims ran up to the terrace. Firefighters rushed to the scene and rescued 14 people.