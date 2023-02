ఘనంగా మొదలైన మేడారం మినీ జాతర.. నాలుగురోజుల పాటు సాగే వన సంబరం!!

మేడారం మినీ జాతర నేటి నుండి ప్రారంభమైంది. నాలుగురోజుల పాటు జరగనున్న ఈ జాతరకు ఐదు లక్షల మందికి పైగా భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవాలుగా కొలుస్తున్న, దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలలో ప్రజలు విశేషంగా దర్శించే సమ్మక్క-సారలమ్మ మినీ మేడారం జాతర కొండాకోనా పరవశించేలా ప్రారంభమైంది. తెలంగాణ కుంభమేళాగా పేరుగాంచిన, జాతీయస్థాయిలో గుర్తించబడిన మేడారం జాతర ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి చాలా ఘనంగా జరుగుతోంది. వివిధ రాష్ట్రాల నుండి కోట్లాదిగా వచ్చే భక్తులతో మేడారం జన సంద్రాన్ని తలపిస్తుంది . ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద జాతర.. విగ్రహాలు లేని విశిష్టమైన సమ్మక్క సారలమ్మల జాతర చాలా ప్రశస్తమైనది. అటువంటి మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ మినీ జాతర మండ మెలిగే పండుగతో నేటి నుంచి మొదలైంది.

English summary

Medaram mini jatara has started from today. Devotees reach Medaram and visit Sammakka Saralamma in medaram mini jatara which will be held for four days. More than five lakh devotees are expected to attend this year's mini jatara.