రేపు జిల్లాకేంద్రాలలో ఉధృతంగా ధర్నాలు; ప్రతి రైతు ఇంటిపై నల్లజెండాలు: మంత్రి ఎర్రబెల్లి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరి కొనుగోలుపై కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వైఖరికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కేంద్రం దిగి వచ్చే వరకు పోరాటం కొనసాగించాలని, రాష్ట్ర రైతాంగం అంతా ఏకమై పోరుబాట పట్టాలని పిలుపునిచ్చారు.

గ్రామాలలో బీజేపీ కార్యకర్తలను ఉరికించండి.. మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు షాకింగ్ కామెంట్స్

Minister Errabelli Dayakar Rao called for district wise protests on the behaviour of center over paddy procurement. Minister Errabelli called for the erection of black flags on houses and the burning of BJP effigies in protest of the Centre's stance.