కేసీఆర్ ను ఎన్టీఆర్ తో పోల్చిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు .. ఆదర్శ ముఖ్యమంత్రి అని ఓ రేంజ్ లో ఎత్తేశారుగా !

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖామంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సీఎం కేసీఆర్ ని ఉద్దేశించి ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం కేసీఆర్ ను ఎన్టీఆర్ తో పోలుస్తూ ఆదర్శ ముఖ్యమంత్రి అంటూ కొనియాడారు. కమలాపురం మండలం ఉప్పల్ గ్రామంలో పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొక్కలు నాటిన ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పల్లెప్రగతి పనులను నిరంతర ప్రక్రియగా ప్రజలంతా భాగస్వాములై గ్రామాల్లో పచ్చదనం, పరిశుభ్రత పెంపొందించాలని పిలుపునిచ్చారు.ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పలు ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao, said that he had never seen ideal chief ministers like NTR and KCR, NTR was the leader who abolished land discipline and KCR who is giving investment to farmers for their crop in advance with raithu bandhu scheme.